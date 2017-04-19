沙烏地直升機墜毀葉門 12死
2017-04-19 00:22
〔中央社〕對抗葉門反抗軍的阿拉伯聯軍發表聲明說，沙烏地阿拉伯1架直升機今天在葉門境內墜毀，機上12名沙烏地軍人喪生，包括4名軍官。
沙烏地新聞社（SPA）報導，聯軍發表聲明說，那架沙烏地黑鷹直升機在沙那（Sanaa）東方的馬里卜省（Marib）執行任務期間墜毀，但未交代失事原因。
聲明又說，當局正在調查失事原因。
聯軍發言人艾西里（Ahmed Assiri）將軍告訴法新社，要說明失事原因目前仍太早。這是聯軍部隊在葉門境內最致命事件之一。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 足不出戶驚傳死訊 資深藝人澎澎回應了
- 扯！媽媽領薪後遭砸車 孩子全身碎玻璃送急診
- 台中高分檢提抗告 王忠義：歡迎一起來開庭、檢視
- 便當大王蓋悟元園區 傳統米食文化開放參觀
- 岡山籃籗會今晚登場 二千餘攤位
- 台東圖書館拉皮 磚紅古意不變
- 5款護眼檯燈照度不足 歐司朗也上榜
- 34％民眾認為 房價還沒跌夠
- 美監管擋關 中國安邦收購FGL恐夢碎
- 今返水手發跡地 一朗嘆人事已非
- 中職》大王內滾球製造大混亂 悍將單局失誤3連發（影音）
- 轉炒中南部+豪宅墊高價 房價所得比「虛胖」創高
- 校長攝影家 照相體悟教育哲學
- 小檔案
- 楠梓益群橋男子落水 警消救上岸送醫命危
- 中職》機捷挺球迷 搭捷運看球回程免費
- 婦聯會六大財源 多來自國庫挹注
- 合庫經辦勾結投資客 詐貸逾億
- 合飆75分無用 「拓荒者雙槍」愴然
- 老師傅解說草蓆、牛鈴 岡山籃籗會古早味懷舊
- 月亮歌后人生波折 化作舞台劇月底登場
- 爭取空勤總隊駐點恆春 滿州發起全鄉連署
- 八田銅像「無價之寶」 水利會要求償
- 〈紐約性愛檔案〉王牌離婚律師的忠告
- 舉重》世大運目標 郭婞淳喊金牌
- 宜蘭國中小校長遴選 被疑喬位置
- 腳底長藍紫色斑塊 竟是「典型卡波西氏肉瘤」
- 美國隊長當暖父 教育天才有一套
- 〈植物大觀園〉植生復育 重金屬剋星
- 百年藝陣集雅軒牆斜 文化部允撥款維修
- 空服員超時工作19分鐘 華航遭罰30萬
- 自由廣場》愛國？
- 竹筏當戰艦 4月30日重現鄭成功攻城
- 中大壢中為班底 合球世界賽「銀」了
- 反年金改革圍城 警方：午夜現場約616人
- 自由廣場》八田與一與石岡一郎
- 陳彥允脫了 一個月逼出精實八塊肌
- 山豬窟咖啡座 北市議員踢爆大違建
- 牛排教父南進 頂級食材滿足饕客
- 緬甸媳愛學習 考取10張技術證照
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沙烏地直升機墜毀葉門 12死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分