疑因天候不良 土國警用直升機墜毀釀12死

2017-04-19 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其東部18日驚傳一架警用直升機墜毀，據官方表示，機上12人已全數罹難。

外媒報導指出，一架載有12人的警用直升機18日在土耳其東部的頓哲里省（Tunceli）墜毀，據土國當局指出，機上原本搭載的1名法官、7名警官、1名官員和3名機組員已全數罹難。

報導指出，失事墜機的機型為S-70黑鷹直升機（Sikorsky S-70 Black Hawk），據傳該架直升機在起飛後約10分鐘就沒有信號，目前初估失事原因為天氣條件不佳，救難人員也已前往現場。