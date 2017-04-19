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2022杭州亞運會 電子競技將成正式比賽項目

2017-04-19  00:30

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲奧運理事會（OCA）17日宣布，2022年將於中國杭州舉行的第19屆亞洲運動會，首次將電子競技納為正式比賽項目。

綜合外媒報導，亞奧理事會與阿里體育17日在杭州召開記者會，宣布成為戰略合作夥伴，亞奧理事會艾哈邁德·法赫德·薩巴赫親王表示，作為年輕人最喜歡的運動項目之一，電子競技將在2022杭州亞運會上成為正式比賽項目。

亞洲奧運理事會也宣布，今年的亞洲室內運動會上，電競項目也將作為表演項目亮相。今年9月登場的第5屆亞洲室內武道運動會中，電競比賽的項目除了FIFA2017之外，將增加MOBA、RTS等3項非體育類游戲項目。

艾哈邁德·法赫德·薩巴赫親王表示，對於那些還沒有被傳統體育廣泛接受的運動，亞奧會願意提供一個競技和表演的開放舞台。他說，第一枚電競亞運會金牌將在杭州誕生，希望能看到頂尖的電競選手踴躍參賽。

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  • 亞洲奧運理事會（OCA）17日宣布，2022年將於中國杭州舉行的第19屆亞洲運動會，首次將電子競技納為正式比賽項目。 電競比賽示意圖。（資料照，記者陳炳宏攝）

    亞洲奧運理事會（OCA）17日宣布，2022年將於中國杭州舉行的第19屆亞洲運動會，首次將電子競技納為正式比賽項目。 電競比賽示意圖。（資料照，記者陳炳宏攝）

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