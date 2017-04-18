週刊爆5萬中國間諜在日本 色誘自衛隊成員情蒐
2017-04-18 23:21
〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體報導指出，在日本活動的中國間諜高達5萬人，甚至不少自衛隊軍人被中國間諜色誘。對此，中國官媒則批評是日本極右派的煽動手法，內容缺乏依據。
綜合媒體報導，日本雜誌《週刊大眾》17日的一篇文章指出，由於日本沒有完善的反間諜法，在境內的中國間諜可能有多達5萬人，身分包括留學生、職員、文化人士甚至陪酒女郎都有。
報導更提到，與日本自衛隊成員結婚也是中國女間諜的活動之一，在日本自衛隊中有接近千人娶外國人為妻，其中70%是中國女性。
中國《環球時報》今（18日）則對此反駁，引述中國社科院日本研究所研究員盧昊的說法，認為這是日本保守勢力刻意炒作「中國間諜」議題，相關說法完全缺乏依據。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 足不出戶驚傳死訊 資深藝人澎澎回應了
- 扯！媽媽領薪後遭砸車 孩子全身碎玻璃送急診
- 〈生活大補帖〉雜物冰山 魄力清除
- 日職》冥冥中有注定 菅野在熊本投出完封勝
- 池上春耕野餐音樂節 週六來樂活
- 吉安平地金針花綻放 5月最美
- 環評修法將公告 礦權展延納入
- 立委談體育改革 「仲裁制度應公開透明」
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 今返水手發跡地 一朗嘆人事已非
- 拋孕妻載小三出遊 撞貨車男死女命危
- 北港朝天宮二代祖媽轎 今年退休
- 34％民眾認為 房價還沒跌夠
- 《中廣案》趙少康扯政治追殺 周玉蔻轟裝死10年
- 明多雲悶熱短暫雨 週五鋒面通過氣溫稍降
- 中職》機捷挺球迷 搭捷運看球回程免費
- 緬甸媳愛學習 考取10張技術證照
- 保存海牛文化 潘樵圖文雙管齊下
- 殉情獨活 電競教練開庭挨耳光
- 美國隊長當暖父 教育天才有一套
- 自由廣場》柯文哲的中國白海豚
- 顯色滋潤 冷暖色勾勒立體唇妝
- 舉證漏開發票 才有獎金
- 竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱
- 柯：環狀線虧損誰付 新北：請提方案
- 國際現場》中國手機席捲印度
- 新北3捷運規劃成熟 爭列前瞻
- 竹北人口成長快 2018選舉預估增1議員、1代表
- 〈廢核救家園〉核災有家歸不得 首次判決國家也得賠
- 反年改團體夜宿立院 警：現場約800人
- 台西工業區再生 將轉型亞洲最大綠能專區
- 媽祖契子女提前祝壽 萬和宮熱鬧
- 教授上按摩店找「雙飛」 拒不給錢遭控性侵
- 萬寶龍黑白週新品 桂綸鎂火紅獻愛
- 瞎密~彭浩翔爆楊千嬅硬上余文樂
- 尋找「彰化味」 關鍵字網路票選
- 興蘭海運惡性倒閉 逾百人受害
- 高美濕地違法停車場 挨罰
- 性侵犯假釋期間再性侵5男 重判10年
- 《三月瘋媽祖》民雄今遶境 奉天宮深夜祝壽大典
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：週刊爆5萬中國間諜在日本 色誘自衛隊成員情蒐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分