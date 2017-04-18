週刊爆5萬中國間諜在日本 色誘自衛隊成員情蒐

2017-04-18 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體報導指出，在日本活動的中國間諜高達5萬人，甚至不少自衛隊軍人被中國間諜色誘。對此，中國官媒則批評是日本極右派的煽動手法，內容缺乏依據。

綜合媒體報導，日本雜誌《週刊大眾》17日的一篇文章指出，由於日本沒有完善的反間諜法，在境內的中國間諜可能有多達5萬人，身分包括留學生、職員、文化人士甚至陪酒女郎都有。

報導更提到，與日本自衛隊成員結婚也是中國女間諜的活動之一，在日本自衛隊中有接近千人娶外國人為妻，其中70%是中國女性。

中國《環球時報》今（18日）則對此反駁，引述中國社科院日本研究所研究員盧昊的說法，認為這是日本保守勢力刻意炒作「中國間諜」議題，相關說法完全缺乏依據。