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日男43年堅持「拉野屎」 被當瘋子連老婆也沒了

2017-04-18  22:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本67歲男子伊沢正名，已有43年堅持在「野外大便」，他自稱「糞土師」，認為這樣做相當環保還可救地球，但這種行為受到不少人抨擊，還被當成瘋子，遭波及的老婆也離他而去。

日本《withnews》報導，從高中開始接觸自然維護運的伊沢正名認為，一般人在馬桶上廁所的方式浪費資源，自1974年開始堅持「野外大便」，43年來已在外排泄達1萬3760次。他從踏入21世紀開始使用馬桶后，至今僅9次使用紀錄，包括因住院使用6次馬桶。

伊沢正名認為，在野外大便能糞屎回歸土壤，是最環保的方式。他還依經驗研究出「伊沢流野糞法」，稱能讓糞便回歸土壤，只需要少量的水與葉子，就能把屁股和手指洗乾淨。他還出了一本《「糞土思想」救地球，來用樹葉擦屁股》（「糞土思想」が地球を救う 葉っぱのぐそをはじめよう）的書，探討用不同植物擦屁屁的感受。

伊沢正名「拉野屎」除了面臨野外動物攻擊，他說，最可怕還是「人類」，不少人把他當成瘋子，除了異樣眼光，還報警、揚言提告。被他「拉野屎」行為波及的妻子 ，也在5年前和他離婚了。

目前，伊沢正名仍無懼抨擊繼續推廣「拉野屎」，希望能打破大眾對「野屎」的禁忌看法。

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  • 日本67歲男子伊沢正名，已有43年堅持在「野外大便」，他自稱「糞土師」，認為這樣做相當環保還可救地球。（圖取自《withnews》）

    日本67歲男子伊沢正名，已有43年堅持在「野外大便」，他自稱「糞土師」，認為這樣做相當環保還可救地球。（圖取自《withnews》）

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