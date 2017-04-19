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印度女孩因病早逝 啟發群眾資助窮人看病

2017-04-19  00:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度年輕女孩莎娜（Sana Bhat）於2015年時被診斷罹患血癌，她的家人雖賣地籌錢讓她接受治療，可惜最終仍不敵病魔過世，不過她的遭遇引發慈善團體發動募款，有群企業家在獲悉後發起集資，讓其他需要昂貴治療的病患得以獲益。

《CNN》報導指出，年僅24歲的莎娜是在今年2月間過世，她是在2015年4月被診斷出罹患血癌，她家人為此賣土地籌措醫藥費，可惜莎娜最終仍不敵病魔。

雖然莎娜已離開人世，不過她的遭遇啟發慈善團體發動群眾募款，一群企業家在得知她的遭遇後，也發起名為「20盧比的奇蹟」群眾集資運動，呼籲民眾每月捐20盧比（約新台幣9塊多）給慈善團體，讓需昂貴治療的貧窮病患能獲得資助，許多網友留意到後也都表示願意支持這項活動。

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  • 印度年輕女孩莎娜於2015年時被診斷罹患血癌，她的家人雖賣地籌錢讓她接受治療，可惜最終仍不敵病魔過世。（圖翻攝CNN網站）

    印度年輕女孩莎娜於2015年時被診斷罹患血癌，她的家人雖賣地籌錢讓她接受治療，可惜最終仍不敵病魔過世。（圖翻攝CNN網站）

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