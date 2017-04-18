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小孩也難逃！機位超賣擠掉10歲童 加航道歉賠償
2017-04-18 21:19
加拿大航空也出現機位超賣事件。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕小孩也難以倖免！美國聯合航空因超賣機位，強拉亞裔醫師下機引風波，各航空超賣機票的指控也陸續出現，最近一名加拿大父親指控，10歲兒子搭機遇超賣慘遭擠掉；對此加航出面道歉，並賠償2500加幣（約新台幣5萬7875元）的旅行券。
綜合外媒報導，加拿大男子多伊爾（Brett Doyle）去年8月訂了4張機票，原本要從愛德華王子島省（Prince Edward Island）沙洛鎮（Charlottetown）前往哥斯大黎加度假，今年3月出發前上網劃位，卻無法替10歲兒子柯爾（Cole Doyle）劃位，詢問後才得知機位超賣。
柯爾母親沙娜（Shanna Doyle）受訪表示，當天他們改前往蒙克頓機場（Moncton airport）搭另一班機，沒想到班機也取消，只好改到哈利法克斯（Halifax）過夜。
多伊爾不滿表示，這趟旅行多花了他們1000加幣（約新台幣2萬2420元），他直說「大家受夠了」、「同樣東西不應該賣兩次」。
加拿大航空發言人當地時間17日表示，公司正在追蹤此案，並向多伊爾及其家屬道歉，也已向該家庭提供非常豐厚的賠償。加航賠償2500加幣的旅行券，1年內都可使用。
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