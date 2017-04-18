戰地攝影師搶救受傷男童 現場慘況讓他跪地痛哭

這起事件事於15日發生於敘國北部大城阿勒坡市郊的拉希丁巴士轉運站，當時親政府的什葉派居民正準備搭車前往政府控制區，卻遭遇汽車炸彈攻擊事件。（圖擷自推特）

2017-04-18 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞長年深陷戰亂，時常可聽聞無辜平民遭恐攻或炸彈襲擊，釀成許多死傷，近日一段攝影師巧遇汽車炸彈襲擊，不顧一切將受傷的孩子搶救出的畫面引發外界高度關注，他在發現被搶救出的受傷男童已罹難時當場痛哭的畫面，更讓許多網友看了後都為之揪心。

綜合媒體報導，近日網路流傳一段攝影師哈伯卡（Abd Alkader Habak）救援敘利亞孩童的畫面，據傳該事件發生於上週六，一群敘利亞民眾正要從被圍的村庄內撤離，但車隊卻突然遭一枚炸彈擊中，造成126人死亡，其中包含至少68名孩童。與車隊同行的哈伯卡在遭遇襲擊當下也被嚇了一大跳，隨後他便放下手邊的拍攝工作，立刻協助救援傷者，當時其他同行的攝影師也一起協助受傷民眾。

由於當時車隊已陷入一片火海，哈伯卡趕緊將其中一名還在事發現場的小朋友抱離，不過那名孩子已經罹難。之後哈伯卡便又跑向現場的另一名孩童，當時還有其他人提醒他離遠一點，那一名孩子也已經罹難；不過哈伯卡注意到那名男童還有呼吸，於是他仍緊急將男童抱出，並協助將男童送上救護車。據哈伯卡事後表示，過程中男童都緊緊的抓著他的手看著他，但他也不清楚男童最後是否有活下來。

之後哈伯卡再度回現場想繼續進行搶救，但現場另一名倒地的男童也已經沒有呼吸，這讓他在難過不已的情況下，終於忍不住當場跪地痛哭。據哈伯卡事後描述，當時現場十分慘烈，眼前所見都是孩童在你面前嚎哭、死去。到最後他實在情緒受不了，因為他與他同事所見的慘況簡直無法用言語形容。

外媒相關報導指出，這起事件事發生於敘國北部大城阿勒坡（Aleppo）市郊的拉希丁（Rashidin）巴士轉運站，當時親政府的什葉派居民正準備搭車前往政府控制區，但半路卻遭汽車炸彈攻擊。

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Images of journalist & photographer colleagues rescuing victims of the terrorist bombing in Rashideen, Aleppo. pic.twitter.com/VihAktgtNt — هادي العبدالله Hadi （@HadiAlabdallah） April 15, 2017

攝影師哈伯卡上週巧遇汽車炸彈襲擊，不顧一切將受傷的孩子搶救出來，但面對現場罹難的孩童仍忍不住痛哭的畫面，引發外界高度關注。（圖擷自minutenews）

由於當時車隊已陷入一片火海，哈伯卡趕緊將其中一名小朋友抱離後，又持續回案發現場救援其他孩子。（圖擷自推特）

遭遇汽車炸彈攻擊事件的哈伯卡當下放下手邊的拍攝工作，立刻協助救援傷者，當時其他同行的攝影師也一起協助受傷民眾。（圖擷自推特）