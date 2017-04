戰地攝影師搶救受傷男童 現場慘況讓他跪地痛哭

2017-04-18 19:22

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞長年深陷戰亂,時常可聽聞無辜平民遭恐攻或炸彈襲擊,釀成許多死傷,近日一段攝影師巧遇汽車炸彈襲擊,不顧一切將受傷的孩子搶救出的畫面引發外界高度關注,他在發現被搶救出的受傷男童已罹難時當場痛哭的畫面,更讓許多網友看了後都為之揪心。

綜合媒體報導,近日網路流傳一段攝影師哈伯卡(Abd Alkader Habak)救援敘利亞孩童的畫面,據傳該事件發生於上週六,一群敘利亞民眾正要從被圍的村庄內撤離,但車隊卻突然遭一枚炸彈擊中,造成126人死亡,其中包含至少68名孩童。與車隊同行的哈伯卡在遭遇襲擊當下也被嚇了一大跳,隨後他便放下手邊的拍攝工作,立刻協助救援傷者,當時其他同行的攝影師也一起協助受傷民眾。

由於當時車隊已陷入一片火海,哈伯卡趕緊將其中一名還在事發現場的小朋友抱離,不過那名孩子已經罹難。之後哈伯卡便又跑向現場的另一名孩童,當時還有其他人提醒他離遠一點,那一名孩子也已經罹難;不過哈伯卡注意到那名男童還有呼吸,於是他仍緊急將男童抱出,並協助將男童送上救護車。據哈伯卡事後表示,過程中男童都緊緊的抓著他的手看著他,但他也不清楚男童最後是否有活下來。

之後哈伯卡再度回現場想繼續進行搶救,但現場另一名倒地的男童也已經沒有呼吸,這讓他在難過不已的情況下,終於忍不住當場跪地痛哭。據哈伯卡事後描述,當時現場十分慘烈,眼前所見都是孩童在你面前嚎哭、死去。到最後他實在情緒受不了,因為他與他同事所見的慘況簡直無法用言語形容。

外媒相關報導指出,這起事件事發生於敘國北部大城阿勒坡(Aleppo)市郊的拉希丁(Rashidin)巴士轉運站,當時親政府的什葉派居民正準備搭車前往政府控制區,但半路卻遭汽車炸彈攻擊。

Images of journalist & photographer colleagues rescuing victims of the terrorist bombing in Rashideen, Aleppo. pic.twitter.com/VihAktgtNt