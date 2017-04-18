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希特勒自傳成日本教材？ 網友：政府真的瘋了！

希特勒的自傳《我的奮鬥》前年解禁重新上市。（路透）

2017-04-18  18:53

〔即時新聞／綜合報導〕希特勒成為教材？德國納粹領袖希特勒自傳《我的奮鬥》傳出可能成為日本教材，引發巨大爭議，許多日本網友批評，「政府真的瘋了」。

《日本時事通訊社》報導，日本議員質疑《我的奮鬥》成為教材，不過日本政府再答辯書上態度曖昧，稱教育機構可以在符合教育基本法的基礎上，判斷該書中「有益、適當」的內容。

答辯書中也寫道，「在授課中，使用書中部分內容作為教材，讓學生了解書籍編寫時的歷史背景，這樣的例子是存在的。」對此說法日本網友都表示無法接受。

有人批評，「政府真的瘋了」、「這是世界的敵人、人類的敵人，知道這是給世界發送了什麼信號嗎？不能相信，不能原諒。」也有人說「日本人都不自覺日本為何被認為亞洲的不安定因素。」

對此做法中國外交部也立刻做出回應，強調法西斯主義和軍國主義是二戰的禍根，必須徹底根除，並呼籲日方也正確歷史觀教育下一代。

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