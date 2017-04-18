「護林如宅男」？ 北京公園告示牌英譯錯誤百出
2017-04-18 20:52
提醒注意防火告示牌的英譯就有6個錯誤。（圖取自《北京青年報》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一公園告示牌的英文翻譯被發現錯誤百出，讓外國人看得霧煞煞，例如：護林如愛家，竟被英譯成「Forest protection such as homebody」，這句英文直譯應是「護林如宅男/宅女」。
中國《北京青年報》報導，中國網友表示，他在北京石景山八大處公園參觀時，發現園內至少有5個告示牌的英文翻譯有明顯錯誤，這句護林如愛家「Forest protection such as homebody」，英國人貝斯看了思考很久後，認為是在指一個保護森林的組織，與中文想表達意思差很多。
此外，記者走訪發現，公園內池塘旁的「水面危險，請勿靠近」告示牌，英譯成「Risk of water surface Please Keep away」，貝斯認為是在說「地面有積水因此很滑，存在風險」。
提醒注意防火的告示牌，「您已進入一級火區，請愛護森林資源，禁止吸煙、野炊等一切用火行為。坡道路滑，注意安全！」的英譯就有6個錯誤，其中，第一句竟被翻譯成「You have to enter a fire」，職業翻譯林琳說，這句話直譯後變成「您需要進入一個火」。
報導指出，石景山區旅遊委的工作人員表示，告示牌英譯錯誤可能是因為沒有交給外事辦的工作人員審核，將進行相關處理，避免對外國遊客造成誤導。
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