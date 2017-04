「護林如宅男」？ 北京公園告示牌英譯錯誤百出

提醒注意防火告示牌的英譯就有6個錯誤。(圖取自《北京青年報》)

2017-04-18 20:52

〔即時新聞/綜合報導〕中國北京一公園告示牌的英文翻譯被發現錯誤百出,讓外國人看得霧煞煞,例如:護林如愛家,竟被英譯成「Forest protection such as homebody」,這句英文直譯應是「護林如宅男/宅女」。

中國《北京青年報》報導,中國網友表示,他在北京石景山八大處公園參觀時,發現園內至少有5個告示牌的英文翻譯有明顯錯誤,這句護林如愛家「Forest protection such as homebody」,英國人貝斯看了思考很久後,認為是在指一個保護森林的組織,與中文想表達意思差很多。

此外,記者走訪發現,公園內池塘旁的「水面危險,請勿靠近」告示牌,英譯成「Risk of water surface Please Keep away」,貝斯認為是在說「地面有積水因此很滑,存在風險」。

提醒注意防火的告示牌,「您已進入一級火區,請愛護森林資源,禁止吸煙、野炊等一切用火行為。坡道路滑,注意安全!」的英譯就有6個錯誤,其中,第一句竟被翻譯成「You have to enter a fire」,職業翻譯林琳說,這句話直譯後變成「您需要進入一個火」。

報導指出,石景山區旅遊委的工作人員表示,告示牌英譯錯誤可能是因為沒有交給外事辦的工作人員審核,將進行相關處理,避免對外國遊客造成誤導。