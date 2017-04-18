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川普主持復活節活動 風采竟被身旁「這隻」搶走

川普主持復活節活動時，風采被站在旁邊的兔子搶走。（圖擷自推特）

2017-04-18  18:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普從參選到上任以來，一直都是各界矚目焦點，不過川普昨天在主持復活節活動時，風采卻被站在旁邊的兔子搶走，引來網友熱議。

綜合外媒報導，白宮在昨天舉辦了一年一度的「Easter Egg Roll」復活節活動，參加活動的小孩們可以在白宮前的草原玩彩蛋。不過當川普在主持活動的時候，旁邊卻出現一隻超大的兔子人偶，這隻兔子不但戴著眼鏡，更在川普致詞時一直晃頭晃腦，將川普的風采全搶去。

這隻奪走川普風采的兔子除了登上電視新聞外，更在推特上被網友熱烈討論，有網友直呼「好可愛！」、「牠太幽默了。」

更有網友貼出去年復活節活動照片，當時歐巴馬旁邊也有一隻兔子，但兔子沒有戴眼鏡，網友幽默留言，「感謝歐巴馬健保，兔子終於有眼鏡戴了...」

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  • 去年歐巴馬主持活動時，兔子沒戴眼鏡。（圖擷自推特）

    去年歐巴馬主持活動時，兔子沒戴眼鏡。（圖擷自推特）

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