川普主持復活節活動 風采竟被身旁「這隻」搶走

2017-04-18 18:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普從參選到上任以來,一直都是各界矚目焦點,不過川普昨天在主持復活節活動時,風采卻被站在旁邊的兔子搶走,引來網友熱議。

綜合外媒報導,白宮在昨天舉辦了一年一度的「Easter Egg Roll」復活節活動,參加活動的小孩們可以在白宮前的草原玩彩蛋。不過當川普在主持活動的時候,旁邊卻出現一隻超大的兔子人偶,這隻兔子不但戴著眼鏡,更在川普致詞時一直晃頭晃腦,將川普的風采全搶去。

這隻奪走川普風采的兔子除了登上電視新聞外,更在推特上被網友熱烈討論,有網友直呼「好可愛!」、「牠太幽默了。」

更有網友貼出去年復活節活動照片,當時歐巴馬旁邊也有一隻兔子,但兔子沒有戴眼鏡,網友幽默留言,「感謝歐巴馬健保,兔子終於有眼鏡戴了...」

The sweetest victory for the neocons was forcing Bannon to dress as the Easter Bunny this year pic.twitter.com/5K0uCACLNk