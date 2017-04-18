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海洋攝影師玩命拍攝 差點被大白鯊拿來塞牙縫

一名海洋攝影師安東尼在南非進行鯊魚拍攝工作，差點被一條大白鯊咬住吞食。（圖擷自DailyMail）

2017-04-18  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名海洋攝影師安東尼（Anthony Kobrowisky）在南非當地週一早晨，前往海岸放置誘餌，希望能捕捉到大白鯊的英姿，不料大白鯊出現後，猛然從水裡躍出並張開血盆大口，與安東尼的距離僅幾公分而已，生死一瞬間的紀錄畫面一出，立刻引起網友們熱議。

據《每日郵報》報導，一位名為安東尼的攝影師在南非西開普省（Western Cape）從事紀錄大白鯊的工作，當地時間週一早晨，他為了順利捕捉畫面，到岸邊放置誘餌，準備吸引大白鯊前來。

而當他終於得償所願見到大白鯊時，他可能想都沒想過這是他一生最驚心動魄的時刻。大白鯊當時從水中一躍而出，用盡全力張開佈滿利牙的大口，甚至還能從口腔內仔細看到一旁的鰓裂，兩者當時的距離，真的只能用「面對面」形容。

但安東尼表示，鯊魚對人類造成的危害，絕對不會比人類對牠們的危害還要嚴重，自1900年以來，該區鯊魚襲擊人類的事件僅29起，但這些南非海域的鯊魚僅剩下350至500條左右，不排除在未來10年內，就會徹底滅絕。

相關影片請見：

當時這條大白鯊與安東尼僅保持數公分的距離，畫面相當驚險。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： 南非 大白鯊 攝影師 海洋 玩命 生態
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