街頭小吃文化大危機！ 曼谷全面禁止路邊攤

曼谷政府決定在2017年年底前徹底落實街頭食品禁令，表示為維持市容整潔與社會安全，不允許路邊攤再繼續販售商品。（法新社﹚

2017-04-18 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光產業一直是當地重要的經濟來源，尤其是物美價廉又能充分展現當地特色文化的路邊攤商更是吸引許多遊客的因素之一，但曼谷政府決定，在今年底前徹底落實路邊零攤商的政策，其中通羅（Thong Lor）、億甲邁（Ekkamai）和帕卡農（Phra Khanong）3個區域的街頭食品禁令都已在昨日生效，當地政府指出，頒布禁令全都是為了維持市容的整潔與安全秩序。

綜合外媒報導，曼谷在去年的旅遊業佔國內生產總值的17%，當中街頭特熱小吃絕對是吸引遊客重要的因素之一，但曼古都市管理局（BMA）已決定「還路於民」，目標在2017年底前徹底實施街頭食品禁令，除了昨日已經實行的3區外，唐人街和「背包客天堂」的考山路（Khaosan Road），將成為下個推行禁令的地點。

不少觀光客認為禁止攤販營業根本就是在抹滅當地的文化。不僅觀光旅遊業可能因此受到衝擊，當地薪水低廉的收入族群也是靠著路邊攤販便宜的食物在果腹，如果街頭食物消失，無疑將對他們的生存造成重大的影響。