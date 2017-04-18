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保障本土工作機會 澳洲總理：取消457工作簽證
2017-04-18 17:53
〔即時新聞／綜合報導〕許多到澳洲「打工度假」的外籍人士，常會希望能申請到「457簽證」（457 visa），進而取得永久居留權，不過澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）18日表示，該國將取消這項簽證，並用另一種新的臨時簽證來取代。
綜合媒體報導，其實先前「457工作簽證」就已陷入爭議，外界質疑該政策遭雇主濫用，將原本的技術職缺都用引進廉價勞工來填補。「457簽證」原先是要填補澳洲欠缺的技術人力，前往澳洲打工的外籍人士常會希望申請這項「技術移民」簽證，甚至進一步再取得永久居留權。
但針對這項政策，滕博爾今發表聲明表示，即將用新的簽證制度取代「457工作簽證」。據滕博爾指出，澳洲是個移民國家，但工作職缺也必須優先考量澳洲的勞工，而非依照舊有的「457簽證」方案引進廉價的外籍勞工。
相關報導指出，目前在澳洲有超過9.5萬人使用「457簽證」，其中占最多的是印度籍，佔了約1/4，其次則是英國及中國，分別佔19.5%與5.8%。
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