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與緊張情勢反差很大 北韓士兵在邊境發呆抽菸

位於中韓邊境的北韓士兵，若無其事地抽著菸。（法新社） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2017-04-18  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞情勢因為北韓問題持續升溫，不過就在16日北韓發射飛彈時，位於中韓邊境的北韓士兵，若無其事地看著書、抽菸，一旁則伴隨著搭船遊覽鴨綠江的中國遊客，氣氛與北韓最近的頻頻動作有著強烈反差。

根據《BBC中文網》報導，位於中韓邊境的丹東市，與北韓的新義州市隔江相望，每天都有數百名遊客從丹東登船、遊覽鴨綠江，順便在江面上看看北韓的真實樣貌，甚至有中國遊客在靠近新義州市的時候，拿彈弓朝鴨綠江射了一個石頭，另外則有一部分中國遊客改搭小船，和北韓漁民接觸。

在北韓發射導彈失敗的16日，鴨綠江畔看到的北韓士兵其實很放鬆，有人坐在江邊抽煙、坐著看書、靠在腳踏車旁發呆一派輕鬆，不遠處則有北韓婦女在江邊洗衣服，小孩則在一旁好奇地看著攝影鏡頭，和日漸緊張的局勢形成極大反差。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

北韓士兵坐在江邊看書。（法新社）

北韓士兵面帶微笑，與以往的嚴肅形象十分不同。（路透）

每天有數百名中國遊客從丹東登船，遊覽鴨綠江。（法新社）

有一部份中國遊客改搭小船，和北韓漁民接觸。（法新社）

北韓婦女在鴨綠江畔洗衣服。（路透）

北韓孩童在一旁好奇地看著攝影鏡頭。（路透）

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