川普聽國歌忘行禮 妻子梅蘭妮亞推他神救援

2017-04-18 16:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮今天舉行復活節「滾蛋」活動,這以往是第一家庭最多可愛照片的時刻,不過美國總統川普又出糗,在唱國歌時他忘了敬禮,經由妻子梅蘭妮亞提醒才舉起手,許多美國網友把握機會嘲諷川普,有人笑他「美國優先,對吧!」

綜合外媒報導,復活節活動上,美國國歌響起時,梅蘭妮亞和11歲兒子都把右手放在胸前,不過川普卻無動於衷,梅蘭妮亞發現後輕推了川普一下,才立刻將手抬起來,畫面被網友看到後引發討論。

這個動作立刻引發網友嘲諷,有人笑稱「移民(指梅蘭妮亞)在社會中的作用很重大,比如提醒總統在奏國歌時把手放在胸口致敬。」也有人說「美國優先,對吧!」不過也有人表示,「我不是川普粉絲,但大型體育賽事上,很多人都沒有舉手。」

報導指出,美國前總統歐巴馬也曾有類似情形,他在2007年也曾忘了行禮,不過當時也未造成太大風波。

Melania Trump appeared to remind POTUS to cover his heart during the national anthem at the WH Easter Egg Roll: https://t.co/gYO1TowG0U pic.twitter.com/FMR5wk1qK1