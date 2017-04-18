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川普聽國歌忘行禮 妻子梅蘭妮亞推他神救援

川普在唱國歌時忘了敬禮，網友把握機會嘲諷他一翻。（圖擷自推特）

2017-04-18  16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮今天舉行復活節「滾蛋」活動，這以往是第一家庭最多可愛照片的時刻，不過美國總統川普又出糗，在唱國歌時他忘了敬禮，經由妻子梅蘭妮亞提醒才舉起手，許多美國網友把握機會嘲諷川普，有人笑他「美國優先，對吧！」

綜合外媒報導，復活節活動上，美國國歌響起時，梅蘭妮亞和11歲兒子都把右手放在胸前，不過川普卻無動於衷，梅蘭妮亞發現後輕推了川普一下，才立刻將手抬起來，畫面被網友看到後引發討論。

這個動作立刻引發網友嘲諷，有人笑稱「移民（指梅蘭妮亞）在社會中的作用很重大，比如提醒總統在奏國歌時把手放在胸口致敬。」也有人說「美國優先，對吧！」不過也有人表示，「我不是川普粉絲，但大型體育賽事上，很多人都沒有舉手。」

報導指出，美國前總統歐巴馬也曾有類似情形，他在2007年也曾忘了行禮，不過當時也未造成太大風波。

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