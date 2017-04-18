受訪聊蛋糕美味... 川普口誤「把59枚導彈射伊拉克」

川普日前接受專訪，分享川習會時下令向敘利亞發射導彈一事，卻口誤將敘利亞講成伊拉克，讓不少人大傻眼。（路透）

2017-04-18 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前接受福斯財經新聞（Fox Business）的電視專訪，詳述川習會時，向中國主席習近平告知發射59枚「戰斧」巡弋飛彈的過程，川普花了10多秒的時間描述當晚的巧克力蛋糕有多美味，卻在關鍵時刻大出包說：「將導彈射向伊拉克」，主持人傻眼立刻糾正總統是敘利亞才對，川普還當機了約2秒才驚覺自己說錯了，場面瞬間有點小尷尬。

綜合外媒報導，川普在接受福斯財經新聞電視專訪時，回憶當時川習會晚宴最後，在中國主席習近平享用甜點時，告知習近平，因毒氣事件所以美國剛剛已向「伊拉克」發射了59枚導彈的軍事訊息，主持人聽聞後先是睜大眼睛，隨即糾正：「呃...您是指敘利亞？」，此一出包的專訪片段曝光後，不少脫口秀都藉此大肆嘲諷川普。

不少網友對於川普口誤也十分傻眼，紛紛留言：「這就是為什麼美國這麼討人厭！」、「恩...這個錯誤情有可原啦，畢竟敘利亞跟伊拉克是鄰國，而且在吃完如此『美妙的巧克力蛋糕』後，論誰都會忘記把導彈射哪」、「蛋糕到底是有多好吃啦？」、「全世界都知道導彈射到哪，就只有發射導的那個人不知道！」、「彈劾這個白癡！」

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