港民主黨魁籲特首：特赦「雨傘革命」相關人員

2017-04-18 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥當選隔天，港警便預約起訴及拘捕當年曾參與「雨傘革命」的重要成員。針對此事民主黨主席胡志偉建議特首運用權力，特赦雨傘革命的所有參與者，以實現特首口中的「修補社會撕裂及創造團結」。

綜合媒體報導，香港民主黨主席胡志偉今上電視節目時，建議候任特首林鄭月娥，運用特首權利執行《基本法》第48條的權力（包括「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」），特赦當年佔中行動中所有參與者，同時赦免被法庭裁定毆打示威者的7名警員、及退休警司朱經緯。

此外也建議應就雨傘革命成立「獨立調查委員會」，就事件本質與細節多做研究達到檢討目的，並表示「雨傘革命」既然是政治問題就應該用政治解決，交付司法反而會讓社會覺得政府在做政治檢控，反而對法治失去信心。公民黨黨魁楊岳橋也同意特赦建議，但也坦言：「特赦這麼大件事、這麼大問題，要深思熟慮想清楚，不要讓人覺得有政治交換」。

工黨立法會議員張超雄指出，警察打人涉及刑事、傷害罪，與和平佔中的雨傘革命不應混唯一談齊用特赦。

候任行政長官辦公室發言人針對此事回應，因相關的司法程序仍在進行，故候任行政長官目前不會就個別案件作出評論。

遭預約起訴的公民黨立法會議員陳淑莊，則在個人臉書表示，特赦一議「大是大非」，新政府向香港人展示修補撕裂、重建信任的最大誠意，是實現真普選。