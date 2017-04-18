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「妻子和馬打砲」 北韓導遊會講黃色笑話！

2017-04-18  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕去北韓旅遊總是會讓人膽顫心驚，害怕違反甚麼規定就會被官方抓起來。不過有個帶團到北韓旅遊的導遊相當風趣，在遊覽車上講了黃色笑話緩和氣氛，讓外界知道原來在北韓旅遊也是可以講黃色話題。

據《每日郵報》報導，這段影片是一名網友上傳到YouTube上，他表示去北韓時導遊說了個笑話，內容是有關於3個男人在討論他們的妻子。北韓導遊說，第一個男人懷疑妻子跟畫家有婚外情，因為他在臥室看到顏料的斑點。

第二個男人則說，他懷疑妻子和水電工有染，畢竟他在床鋪下發現水電工的用具；第三個男人表示，他覺得自己的老婆和馬兒打砲，因為他看到床底躲著一名騎師。笑話說完後，旅客都很熱情地捧場笑出聲來。

但YouTube有網友感嘆，搞不好導遊說的不是笑話，而是北韓真實的生活經歷。還有人認為，這笑話明明就不好笑，旅客之所以會哄堂大笑，恐怕是被強迫的。

相關影片請見：

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  • 北韓導遊在遊覽車上講黃色笑話。（圖擷自YouTube）

    北韓導遊在遊覽車上講黃色笑話。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 北韓 導遊 旅遊 笑話 黃色笑話
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