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中亞總統20歲千金PO哺乳照 穆斯林國民氣炸

吉爾吉斯總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev） 的20歲女兒艾莉亞․莎姬耶娃（Aliya Shagieva）近日在IG上PO出哺乳照。（圖取自每日郵報）

2017-04-18  14:18

〔即時新聞／綜合報導〕吉爾吉斯總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev） 的20歲女兒莎姬耶娃（Aliya Shagieva）近日在IG上PO出哺乳照，與大家分享為人母的喜悅，沒想到激怒了國內占多數的穆斯林民眾。

《每日郵報》報導，莎姬耶娃是阿坦巴耶夫最小的女兒，去年9月與康斯坦汀（Konstantin）結婚，半年後產下寶貝兒子，並在IG上PO出兒子以及自己哺乳的照片。沒想到照片引發當地民眾不滿，有人說「女人炫耀身體是錯誤的」，還有人批評她「讓她的家人蒙羞」。

報導指出，莎姬耶娃認為觀念與規範隨著文化、時間以及其他因素改變，她還說人們長久以來，把女性的胸部當作是滿足男性性慾的東西，忘了胸部真正的功能。

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