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洋男毆打中國人 血濺北京地鐵

2017-04-18  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕北京地鐵出現流血鬥毆，本月6日上午一名外國男子，帶著一名女子在列車門旁席地而坐，一位中國年輕人請他站起來讓乘客進入，未料洋男先把中國男子的眼鏡摘掉，接著往中國男臉上就是一拳，讓年輕人直流鼻血。由於整個過程都被拍攝下來，在中國網友間引起熱議。

據《搜狐網》報導，目擊者表示，大約是在當天早上8時20分左右，由於外國男子坐在門邊使得乘客無法上車，中國年輕人請他站起來就爆發口角，洋男接著就動手了。現場的乘客見狀紛紛義憤填膺，將洋男逼到牆邊並讓他道歉。

被打的中國男子鼻血直流，血流到嘴巴時，他就直接把血噴到外國男的臉上。目擊者回憶，當時中國男雖然沒有還手，不過卻罵了洋男是「白色垃圾」，更怒斥他「不會說中文跑來中國，還在中國人的地鐵打中國人，難道是來泡中國女孩的嗎？」

中國網友看到相關照片和影片後，分成兩派意見，有人認為不還手展現了中國人的修養；但也有人認為應該還手時就該出手，不然總是在吃虧。中國男和洋男最後被警方帶走，由當地警方處理案件。

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  • 外國男子在北京地鐵打中國人。（圖擷自YouTube）

    外國男子在北京地鐵打中國人。（圖擷自YouTube）

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