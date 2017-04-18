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北韓髮型有規定？ 男女只有這幾種可選...

芬蘭記者馬可萊南（Mika Mäkeläinen）在北韓平壤理髮店拍下髮型海報，男性只有14種可選。（圖擷自《太陽報》）

2017-04-18  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名芬蘭記者馬可萊南（Mika Mäkeläinen）宣稱，他在金日成誕辰105週年時前往北韓平壤採訪，親眼看到理髮店有所謂的「批准髮型」，男生只能在14種裡面選一種，女性則好一點，有15種髮型可以選擇。

據《太陽報》報導，馬可萊南當時在理髮店拍攝了兩張髮型海報，這些就是北韓批准人民可以剪的髮型，雖然有14、15種，但其實看起來都差不多。

至於北韓最高領導人金正恩的特殊髮型，則沒有在海報中的「批准髮型」出現，這可能是因為他身為領導人的身分，所以能夠「倖免於難」。

不過有外國網友對此表示，這些應該只是建議的髮型，因為這幾年金正恩正在推廣自己的髮型，他甚至曾命令男性都要剪和他一樣的頭。

北韓女性則有15種髮型。（圖擷自《太陽報》）

北韓最高領導人金正恩的特殊髮型則獨樹一幟。（歐新社）

金正恩髮型的側面風貌。（歐新社）

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