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日本女兵限制再解禁 海陸空僅剩潛艦...

防衛相稻田朋美今表示，陸上自衛隊戰車中隊、偵察隊、普通科中隊，開放女性隊員服役。圖為女性自衛隊員。（圖擷取自日本陸上自衛隊臉書粉絲專頁）

2017-04-18  11:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本女性自衛隊員限制又解禁！防衛相稻田朋美今日出席記者會時表示，陸上自衛隊戰車中隊、偵察隊、普通科中隊，開放女性隊員服役，目前僅剩下少數職務限制女性服役，包括海上自衛隊的潛艦部隊以及與輻射有關的特殊武器防護部隊。

綜合日媒報導，稻田朋美強調，解除部分部隊女性服役限制，是安倍政府為了促進女性活躍計畫的一環，截至2016年底，女性隊員已經達到1萬3989人，佔總體的6.1%，日後女性隊員比例有望繼續上升。

防衛省指出，這次解除限制的部隊包括陸上自衛隊戰車中隊、偵察隊、普通科中隊等，目前限制女性服役的僅剩與輻射相關的陸上自衛隊特殊武器防護隊，以及艦內狹窄、無法充分確保女性隱私的海上自衛隊潛艦部隊。

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  • 目前僅剩下少數職務限制女性服役，包括海上自衛隊的潛艦部隊以及與輻射有關的特殊武器防護部隊。（圖擷取自日本陸上自衛隊臉書粉絲專頁）

    目前僅剩下少數職務限制女性服役，包括海上自衛隊的潛艦部隊以及與輻射有關的特殊武器防護部隊。（圖擷取自日本陸上自衛隊臉書粉絲專頁）

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