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北韓版航母殺手？美官員：試射的是飛毛腿KN-17

北韓於16日進行試射飛彈，一位美國官員透露，這枚飛彈應該是新型飛毛腿飛彈「KN-17」，可針對船艦進行發射。（美聯社）

2017-04-18  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於16日進行試射飛彈，但該次試射卻以失敗收場，有外媒報導指出，一位不具名的美國官員透露，這枚飛彈應該是新型飛毛腿飛彈「KN-17」，可針對船艦進行發射，各界預計未來恐發展用來對付美軍航母。

綜合外媒報導，一位不具名的美國官員指出，這枚北韓試射失敗的飛彈是新型飛毛腿飛彈「KN-17」，是搭載液體燃料的單段式飛彈，可用於瞄準船艦發射。外傳「KN-17」最終可能發展成為北韓版的「航母殺手」，預計未來恐發展用來對付美軍航母，但因為測試失敗，它的最大射程範圍仍然難以得知。

但監測北韓的組織「北緯38度」（38 North）軍武專家希林（John Schilling）則是認為，北韓這次試射的很可能是1種新飛彈，它以舞水端（Musudan）中程飛彈的運輸載具運送，但飛彈本身與舞水端不同，它是1種兩節式飛彈，像是KN─08洲際彈道飛彈兩節版。

另外，美國白宮方面只表示，北韓試射的是1種中程飛彈。而前英國外相芮夫金（Malcolm Rifkind）則推測，飛彈可能因為系統出錯而無法順利試射，但也可能是美方使用網路攻擊所致，因為美方過往曾有多次透過網路攻擊，成功阻礙飛彈試射的紀錄。

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