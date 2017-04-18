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美國務院：中國將對北韓經濟制裁

美國國務院代理亞太助卿董雲裳。（中央社資料照）

2017-04-18  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓揚言將要每週試射飛彈，使朝鮮半島局勢持續緊張。美國國務院表示，美方不會讓北韓繼續做出威脅行為，並暗示中國將對北韓進行經濟制裁，迫使其放棄核武發展計畫。

綜合媒體報導，美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）表示，最近收到中國許多正面訊息，中方可能對北韓採取經濟制裁，但是否能夠奏效，仍然還需要時間考驗，「沒有人知道是否會成功。」

董雲裳說，若中國不願與美方合作，將會改變策略，以美國的方式處理，但是在此之前仍會尋求中國的協助。

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相關關鍵字： 中國 北韓 經濟制裁 美國 美國國務院 董雲裳
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