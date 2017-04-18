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世上最危險工作之一 「拆船工」連水電都沒有

拆船工工時長、薪資低。（路透）

2017-04-18  10:44

〔即時新聞／綜合報導〕一般人心中，低薪、工時長便是不理想的工作，但在南亞有一群人從事的是世上最危險工作之一，也就是「拆船工」。這些拆船工除了工時長、薪資低，甚至連自來水和電都沒有，工傷意外更是時有所聞。

《德國之聲》報導，南亞地區如孟加拉，有不少人從事拆船的工作，但工作環境、內容極為艱困。在政府的漠視下，孟加拉吉大港（Chittagong）有25%的拆船工不滿18歲，他們工時長、薪資微薄。拆船工工作環境危險，但他們沒有安全帽、安全鞋和護目鏡，有人嚴重燒傷、有人斷腿。當地環境被重油、重金屬污染，工人生活空間狹窄，沒有自來水和電。

《國際船舶網》報導，數據顯示2016年有占全球拆船噸位數的78%、668艘船隻在南亞拆解。報導指出，2016年是拆船業最悲傷的一年，去年11月巴基斯坦拆船廠爆炸，至少28名拆船工死亡，超過50人受傷。孟加拉拆船廠也因意外造成22人死亡，29人重傷。印度拆船廠事故尚未有確切數據，但至少2人死亡。

拆船工工作環境極差。（法新社）

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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