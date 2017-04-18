船難跨越3週年 今日開始搜尋世越號9罹難者遺體

9名罹難者遺體至今下落不明，南韓海洋水產部今日將進行搜尋罹難者遺體相關行動。（歐新社）

2017-04-18 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號（Sewol）船難已在前天（16日）屆滿3週年，南韓海洋水產部也持續進行搜尋至今下落不明的9名罹難者遺體，昨日已在世越號船體外安裝護欄，今日將進行搜尋罹難者遺體相關行動。

根據南韓《韓聯社》報導，先前將世月號打撈起來時，工作人員曾在運送世越號的半潛船上發現動物骨骼、世越號李俊鍚的護照，以及信用卡、存摺、紙筆、手機、化妝品、毛衣、領帶等物體，唯獨9名罹難者的遺體至今仍未尋獲。

另一方面，海洋水產部工作人員為防止罹難者遺體被遺留在海中，目前已在世越號沉沒的海底架起長200公尺、寬160公尺、高3公尺的鐵柵欄，防止罹難者遺體被海流沖走。南韓國防部遺骸挖掘鑑識小組也前往放置世越號的木浦新港，將在21日開始協助海洋水產部尋找罹難者遺體。