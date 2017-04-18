銀行主任平交道捨身救人 不幸與老人雙雙喪命
2017-04-18 09:32
橫濱銀行人力資源部主任兒玉征史，在15日上午9時許經過川崎市鐵道路口時，為救出老人不幸被列車撞死。（圖擷自《朝日新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕橫濱銀行人力資源部主任兒玉征史，在15日上午9時許經過川崎市鐵道路口時，發現老人誤闖已經放下欄杆的平交道，他連忙大聲呼喊，但老人卻沒有反應。此時兒玉征史趕緊走進平交道內想把老人帶出來，接著卻雙雙被列車撞死。兒玉征史試圖救人但不幸喪命，讓當地人十分悲傷，紛紛到事故現場獻花哀悼。
據《朝日新聞》報導，警方表示，當時一名70歲的老人在平交道內進退不得，已經通過鐵道路口的兒玉征史（52歲）見狀高聲呼喚老人並招手，但經過10秒左右老人並沒有移動，兒玉征史便走進平交道想救出老者。列車駕駛表示，在撞擊前他看到兒玉征史的手放在老人的腰上。
事發後隔天，平交道的地上擺滿當地民眾前來悼念的花束，一名65歲的男子騎著自行車來到現場，他低聲為兒玉念著般若心經。另一名56歲的婦人石川美雪表示，兒玉征史和自己是同一輩的人，對於他奮不顧身救人的勇氣相當感佩，希望兒玉能夠在另一個世界得到幸福。
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