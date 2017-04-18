5千加侖汙水洩漏！ 加州美麗海灘緊急關閉

美國南加州著名的拉古納海灘（Laguna Beach）因為大量汙水洩漏，當局緊急關閉。（圖取自californiabeaches）

2017-04-18 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州著名的拉古納海灘（Laguna Beach）因為大量汙水洩漏，當局緊急關閉，不得游泳、衝浪和潛水。

《洛杉磯時報》報導，上週五由於下水道工程施工出問題，有5000加侖汙水洩漏到拉古納海灘。衛生官員馬丁尼茲（Anthony Martinez）表示，於週五傍晚關閉了Legion Street與Bluebird Canyon Drive區段，並希望在週二就能重新開放。