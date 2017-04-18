遞衛生紙、陪泡澡 中國男300元起「出租自己」
2017-04-18 08:23
〔即時新聞／綜合報導〕「出租自己」是電影、小說中常見橋段，但在中國，真的有一名男子「出租自己」，租方可以要求他做一切不犯法、不違背道德底線的事，收費66元人民幣（約295元台幣）起，一個月最多收過超過1萬元人民幣（約4.5萬元台幣）。該男將出租過程寫成故事，與大眾分享。
《成都商報》報導，中國男子六回（化名）在2012年時看到有美國年輕人出租自己的家當，他便想著「為何不把人也租出去」，於是他開始出租自己，然後寫故事，以此謀生。六回說，一週沒人租他「就感覺要瘋掉」，因為他就沒有故事可寫，害怕不被網友關注。
報導指出，六回說租他的人形形色色，有人要他去公園撿一片樹葉，有人要他幫忙「當銀行」存錢，他也當過「樹洞」接收女孩一晚200多條訊息，還有大叔租他一起泡澡、打球，女子租他只為了傾訴悲傷，有個人遞衛生紙。
報導指出，北京師範大學心理學院副教授王芳分析，租客的需求是來自社會壓力大，人與人關係複雜，因此想要尋求單純的傾訴，陌生人之間反而容易。王芳認為，有些租客提出無意義要求，是因為經濟發展到一定程度，人們會用閒錢滿足一些不必要的需求。
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