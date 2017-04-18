美軍黑鷹直升機疑撞樹墜毀 機組人員1死2傷
2017-04-18 08:00
美軍一架載有3名機組人員的UH-60黑鷹直升機，於當地時間17日墜毀在馬里蘭州的一處高爾夫球場，造成機組人員1死2傷。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國驚傳軍方直升機墜毀傷亡意外，有外媒報導指出，一架載有3名機組人員的UH-60黑鷹直升機，於當地時間17日墜毀在馬里蘭州的一處高爾夫球場，造成機組人員1死2傷。
綜合外媒報導，該架UH-60黑鷹直升機隸屬於維吉尼亞州的貝爾沃特堡（Fort Belvoir）軍事基地，17日中午在馬里蘭州一帶進行飛航訓練，但卻在下午1點50分左右墜毀在當地一處高爾夫球場，造成機上1人死亡2人受傷，2名傷者隨後被送往醫院急救。
目前美國陸軍作戰中心正在調查直升機失事原因，有現場目擊者指出，直升機失事當時飛很低且不斷旋轉，也有人說直升機在降低飛行高度時意外撞到樹木而墜毀。
有現場目擊者指出，直升機失事當時飛很低且不斷旋轉，也有人說直升機在降低飛行高度時意外撞到樹木而墜毀。（圖截自WJLA.com）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
- 北韓揚言每週射飛彈 川普要金正恩「乖一點」
- 濫權索賄洩密 朴槿惠涉18罪起訴
- 美軍黑鷹直升機疑撞樹墜毀 機組人員1死2傷
- 若發生戰爭 北韓嗆：第一個遭殃是日本
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 驚!七佳石板屋聚落 長出鐵皮屋
- 桃園》觀光工廠數 挨批兩年原地踏步
- 柯砲打基隆輕軌計畫 交局：市長記錯
- 2.2億安毒裝酒瓶 緝毒犬抓包
- 花博工程開工沒？ 副市長也不知道
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 抗癌不忘書法 黃登仕育幼院開班
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 鋒面通過轉有雨 中南部高溫達33度
- 看問題／環保與經濟不斷拉扯 沒人是贏家
- 尋找「彰化味」 關鍵字網路票選
- 迎勞動節 勞工局提供22項好康
- 雲林檳榔廢園轉作 3年僅3公頃
- 桐花花期延後 土城先邀賞藝文
- 青春影展45部入圍 28日起免費線上播
- 醫訊》全球醫材商機大 今年以來投資報酬率達6％
- 岳母都用不下去…人妻的他 讓夫好崩潰
- 司改會議》通譯人才不足 設法改善法院環境
- （專訪影音）李毓芬拍床戲喊「賺到」 手指長繭原因竟是...
- 韓職》這樣也想騙好球？ 打者當場傻眼（影音）
- 全中運在彰化 22日起揭序幕
- 日職》國家隊主砲陷經典賽後遺症？打14場還沒開轟
- （專訪影音）李毓芬甜誇柯震東 自曝神級理想對象是「他」
- 「官夫人俱樂部」多兼黨職》婦聯會與國民黨關係匪淺
- 觸控筆電捲土重來！內嵌式觸控超過外掛式觸控
- 基隆推城市美學 美化工程須審核
- 合庫經辦勾結投資客 詐貸逾億
- 新產品出貨 啟碁今年營收估二位數成長
- 周孝安耍狠逼收視 親授衛生紙把妹法
- 立院戰場開啟 公務員年改拚本週初審完
- 柯：環狀線虧損誰付 新北：請提方案
- 吃壽司狂嗑35盤 G奶妹拍寫真賣吃相
- 緬甸媳愛學習 考取10張技術證照
- 年吸客近百萬 羅東林業園區評估收費
- 今返水手發跡地 一朗嘆人事已非
- 國際現場》中國手機席捲印度
- 竹筏當戰艦 4月30日重現鄭成功攻城
- 仟元鈔「有嘉」 5路線邀客仟元遊嘉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美軍黑鷹直升機疑撞樹墜毀 機組人員1死2傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分