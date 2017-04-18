| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 國際

美軍黑鷹直升機疑撞樹墜毀 機組人員1死2傷

美軍一架載有3名機組人員的UH-60黑鷹直升機，於當地時間17日墜毀在馬里蘭州的一處高爾夫球場，造成機組人員1死2傷。（美聯社）

2017-04-18  08:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國驚傳軍方直升機墜毀傷亡意外，有外媒報導指出，一架載有3名機組人員的UH-60黑鷹直升機，於當地時間17日墜毀在馬里蘭州的一處高爾夫球場，造成機組人員1死2傷。

綜合外媒報導，該架UH-60黑鷹直升機隸屬於維吉尼亞州的貝爾沃特堡（Fort Belvoir）軍事基地，17日中午在馬里蘭州一帶進行飛航訓練，但卻在下午1點50分左右墜毀在當地一處高爾夫球場，造成機上1人死亡2人受傷，2名傷者隨後被送往醫院急救。

目前美國陸軍作戰中心正在調查直升機失事原因，有現場目擊者指出，直升機失事當時飛很低且不斷旋轉，也有人說直升機在降低飛行高度時意外撞到樹木而墜毀。

有現場目擊者指出，直升機失事當時飛很低且不斷旋轉，也有人說直升機在降低飛行高度時意外撞到樹木而墜毀。（圖截自WJLA.com）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 直升機 美國 美軍 黑鷹直升機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：美軍黑鷹直升機疑撞樹墜毀 機組人員1死2傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.