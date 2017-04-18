美軍黑鷹直升機疑撞樹墜毀 機組人員1死2傷

美軍一架載有3名機組人員的UH-60黑鷹直升機，於當地時間17日墜毀在馬里蘭州的一處高爾夫球場，造成機組人員1死2傷。（美聯社）

2017-04-18 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國驚傳軍方直升機墜毀傷亡意外，有外媒報導指出，一架載有3名機組人員的UH-60黑鷹直升機，於當地時間17日墜毀在馬里蘭州的一處高爾夫球場，造成機組人員1死2傷。

綜合外媒報導，該架UH-60黑鷹直升機隸屬於維吉尼亞州的貝爾沃特堡（Fort Belvoir）軍事基地，17日中午在馬里蘭州一帶進行飛航訓練，但卻在下午1點50分左右墜毀在當地一處高爾夫球場，造成機上1人死亡2人受傷，2名傷者隨後被送往醫院急救。

目前美國陸軍作戰中心正在調查直升機失事原因，有現場目擊者指出，直升機失事當時飛很低且不斷旋轉，也有人說直升機在降低飛行高度時意外撞到樹木而墜毀。