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老公在家裡… 年輕女老師灌醉男學生然後做愛

28歲女老師坦承，與18歲男同學發生關係。（圖取自太陽報）

2017-04-18  07:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國不時傳出女老師與男學生發生關係，在俄亥俄州一名28歲女老師坦承，與先生邀請一名18歲男同學來家裡喝酒，並與他發生關係。

外媒報導，28歲的史朵爾（Jessica Storer）在俄亥俄州潘朵拉-吉爾勃中學（Pandora-Gilboa High School）擔任代課老師，她坦承與先生、33歲的德瑞克（Derrick）一同邀請一名18歲的男學生來家裡，並在隔天清晨與學生發生關係。

報導指出，檢察官表示，史朵爾在學生受酒精影響的情況下，與他發生關係。史朵爾則堅持該學生並沒有喝醉。史朵爾最後接受認罪協商，他的先生則被控提供酒精類飲品給未成年者。

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  • 史朵爾最後接受認罪協商，他的先生則被控提供酒精類飲品給未成年者。（圖取自太陽報）

    史朵爾最後接受認罪協商，他的先生則被控提供酒精類飲品給未成年者。（圖取自太陽報）

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