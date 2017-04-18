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警告不要對北韓動武 俄國外長：美國這樣很危險

俄羅斯外長拉夫羅夫呼籲，希望美國不要對北韓採取軍事行動，他直言「這是一條非常危險的道路」。（歐新社）

2017-04-18  07:13

〔即時新聞／綜合報導〕近來北韓局勢緊張升溫，各國都相當擔心爆發戰爭，有外媒報導指出，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於當地時間17日呼籲，希望美國不要對北韓採取軍事行動，就如同日前用飛彈攻擊敘利亞的軍事行為，他直言「這是一條非常危險的道路」。

綜合外媒報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫17日在莫斯科召開記者會表示，他們不能接受北韓當局違反聯合國決議且魯莽試射飛彈，但這不代表美國就能破壞國際法進而針對北韓動武，他直言「這是一條非常危險的道路」。

拉夫羅夫還說，美國早已對北韓採取嚴厲的限制措施，聯合國也通過嚴厲的經濟制裁，他希望美國不會做出任何單方面軍事行為，意指日前美國針對敘利亞政府軍發動的飛彈攻擊行動。

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