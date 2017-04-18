北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發
2017-04-18 05:28
〔中央社〕北韓駐聯合國副代表金利龍今天指控，美國使朝鮮半島成為「全世界最大危險區」，而且造成「一種危險情勢，隨時可能爆發核戰」。他證實，北韓正準備再次核爆。
金利龍召開記者會表示，美國川普政府再次將卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦部署到朝鮮半島外海，「證實美國魯莽入侵朝鮮民主主義人民共和國的行動已進入認真階段」。
他說：「當前嚴重情勢再一次證明，朝鮮民主主義人民共和國為自衛及以核武為中心進行先制攻擊而盡全力增強軍力，是完全有必要的作法。」
他說：「如果美國膽敢選擇軍事行動．．．朝鮮民主主義人民共和國也有回應美國所希望任何戰爭型態的準備。」
「我們對挑釁者將採取最嚴厲的對抗。」
他說，北韓對美國的軍事威脅已採取「自衛」措施，這反映出北韓「以牙還牙對抗核武與洲際彈道飛彈」的決心。
金利龍並證實，北韓正準備進行再次核子試爆。他說，相關計畫已宣布，「將會付諸實行」。
他說：「就核子試爆而言，這已經公開宣布過。這是我們總部作出的決定，我們會在總部認為必要的時間和地點進行試爆。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓再嗆：將每週試射飛彈 隨時爆發核戰
- 川普對金正恩喊話：要乖一點
- 《中英對照讀新聞》S. Korean students outperform in math, science, fall behind in interest 南韓學生在數學、科學上表現優異，但在興趣上落後
- 南韓大選開跑 文在寅安哲秀纏鬥難分
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
網友回應
熱門新聞
- 世界文化遺產潛力點 石板屋聚落竟被搭鐵皮屋
- 涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保
- GACKT大馬買514坪豪宅 遭疑方便逃稅
- 〈戀愛應援團〉為愛奮不顧身 也別苦了自己
- 活化國有地 高屏設太陽能專區
- 八田斷頭案》李承龍 曾火燒民政府、打警察
- 市場派動作頻頻 大同直逼跌停
- 高美濕地違法停車場 挨罰
- 拋孕妻載小三出遊 撞貨車男死女命危
- 八田與一塑像斷頭案 犯案工具台東尋獲
- 涉虐童致死 生母被雄檢聲押
- 新警棍更「鋼」強 攻堅不彎曲
- 絞吸船發威 新竹漁港清淤加倍
- 台幣小升5分 收30.35元
- 林羿君進軍世界盃 獲最佳女調酒師
- 仟元鈔「有嘉」 5路線邀客仟元遊嘉
- 瞎密~彭浩翔爆楊千嬅硬上余文樂
- 周孝安耍狠逼收視 親授衛生紙把妹法
- 菜鳥出頭天／郭阜林前隊友 柏德首轟出鳥氣
- 全中運在彰化 22日起揭序幕
- 中職》行銷虜獲球迷 悍將票房增近4成
- 叩圖書館找兒子 夫妻道歉 追告網友
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 「神話」Eric丟紅色炸彈 7.1娶小12歲羅慧美
- 林宥嘉讚老婆「良母」 撇有喜計畫當爸
- 花博工程開工沒？ 副市長也不知道
- 竹市成立長照科 提供17項服務
- 34％民眾認為 房價還沒跌夠
- 婦聯會與旗下組織 資產逾429億
- 卡地亞美麗魔法 20件全球首度曝光
- 透天厝建蔽率 議員建議提高為60％
- 國民黨團髮夾彎 棄提版本
- 自由廣場》愛國？
- 自由廣場》朝鮮複雜 可鬧不能打
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 布萊恩1桿超車 美巡首冠
- 驚!七佳石板屋聚落 長出鐵皮屋
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉「司改會」不要淪為「反動會」！
- 山豬窟咖啡座 北市議員踢爆大違建
- 〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分