| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 國際

北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發

2017-04-18  05:28

〔中央社〕北韓駐聯合國副代表金利龍今天指控，美國使朝鮮半島成為「全世界最大危險區」，而且造成「一種危險情勢，隨時可能爆發核戰」。他證實，北韓正準備再次核爆。

金利龍召開記者會表示，美國川普政府再次將卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦部署到朝鮮半島外海，「證實美國魯莽入侵朝鮮民主主義人民共和國的行動已進入認真階段」。

他說：「當前嚴重情勢再一次證明，朝鮮民主主義人民共和國為自衛及以核武為中心進行先制攻擊而盡全力增強軍力，是完全有必要的作法。」

他說：「如果美國膽敢選擇軍事行動．．．朝鮮民主主義人民共和國也有回應美國所希望任何戰爭型態的準備。」

「我們對挑釁者將採取最嚴厲的對抗。」

他說，北韓對美國的軍事威脅已採取「自衛」措施，這反映出北韓「以牙還牙對抗核武與洲際彈道飛彈」的決心。

金利龍並證實，北韓正準備進行再次核子試爆。他說，相關計畫已宣布，「將會付諸實行」。

他說：「就核子試爆而言，這已經公開宣布過。這是我們總部作出的決定，我們會在總部認為必要的時間和地點進行試爆。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.