北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發

2017-04-18 05:28

〔中央社〕北韓駐聯合國副代表金利龍今天指控，美國使朝鮮半島成為「全世界最大危險區」，而且造成「一種危險情勢，隨時可能爆發核戰」。他證實，北韓正準備再次核爆。

金利龍召開記者會表示，美國川普政府再次將卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦部署到朝鮮半島外海，「證實美國魯莽入侵朝鮮民主主義人民共和國的行動已進入認真階段」。

他說：「當前嚴重情勢再一次證明，朝鮮民主主義人民共和國為自衛及以核武為中心進行先制攻擊而盡全力增強軍力，是完全有必要的作法。」

他說：「如果美國膽敢選擇軍事行動．．．朝鮮民主主義人民共和國也有回應美國所希望任何戰爭型態的準備。」

「我們對挑釁者將採取最嚴厲的對抗。」

他說，北韓對美國的軍事威脅已採取「自衛」措施，這反映出北韓「以牙還牙對抗核武與洲際彈道飛彈」的決心。

金利龍並證實，北韓正準備進行再次核子試爆。他說，相關計畫已宣布，「將會付諸實行」。

他說：「就核子試爆而言，這已經公開宣布過。這是我們總部作出的決定，我們會在總部認為必要的時間和地點進行試爆。」