專家：試射失敗顯示 北韓研發最新飛彈

2017-04-18 04:44

〔中央社〕軍備專家希林（John Schilling）今天指出，北韓最近1次試射的飛彈，可能是金正恩政權現正研發的1種新系統，因此外界聞所未聞。

美國國防部迄未討論，北韓昨天清晨自東岸新浦港（Sinpo）附近發射且「幾乎立即」爆炸的是何種飛彈；白宮只表示，那是1種中程飛彈。

監視北韓動靜的團體「北緯38度」（38 North）軍備專家希林表示，發射失敗顯示，這是在測試新系統。

他告訴記者：「要討論飛彈在發射之初就失敗，須知這是北韓飛彈在研發十分初期階段常見的失敗模式，這時他們是要找出推進和導引系統的問題。」

「了解進一步詳情絕對是好事，但我懷疑，這是1種新型飛彈，當然也是1種尚未研發妥當的飛彈。」

希林認為，昨天試射的是1種新設計的飛彈，已在15 日的平壤大閱兵中展示。當時這種飛彈是以舞水端（Musudan）中程彈道飛彈的運輸載具運送，但與舞水端的型號不同。

希林說：「這是1種兩節式飛彈，有點像是KN─08洲際彈道飛彈的實體模型兩節版。」

「這種飛彈我們從未看過北韓試射，不過既然北韓已將這種飛彈當成真實的軍力來展示，那麼在展示過後，他們當然要儘快進行測試。」