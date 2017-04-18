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涉嫌策劃上月地鐵爆炸案 俄捕1男

2017-04-18  01:52

〔中央社〕俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，該局已逮捕涉嫌策劃上月聖彼得堡地鐵爆炸案的1名男子。此案造成14人喪生，數十人受傷。

聯邦安全局透過俄羅斯新聞社（RIA Novosti）發表聲明說，這名男子阿吉莫夫（Abror Azimov）是今天在莫斯科郊區奧金佐沃（Odintsovo）落網；並稱，此人「最初來自中亞」。

聲明中說，這名嫌犯已被押往調查委員會進行偵訊。這個委員會專責調查嚴重罪行。

根據公布，涉嫌在爆炸現場自殺引爆炸彈者是22歲的賈里羅夫（Akbarjon Djalilov），據悉他是出生在中亞吉爾吉斯的俄羅斯國民。

上述聲明說，1990年出生的阿吉莫夫「負責訓練自殺引爆的恐怖分子賈里羅夫」；並稱阿吉莫夫是「策劃此案的人之一」。

賈里羅夫涉嫌在地鐵列車駛入隧道時，於車上引爆1枚土製炸彈。此外安全部隊表示，他們將另1枚放在月台上的爆炸裝置安全拆除了引信。

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