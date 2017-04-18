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北韓再嗆：將每週試射飛彈 隨時爆發核戰

北韓副外交部長韓成烈十七日再度嗆聲，僅管國際強烈譴責、與美關係緊張，平壤仍將繼續測試飛彈。（路透/美聯社，本報合成）

2017-04-18  01:48

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據BBC報導，北韓副外交部長韓成烈（Han Song Ryol，譯音）十七日再度嗆聲，僅管國際強烈譴責、與美關係緊張，平壤仍將繼續測試飛彈。

韓成烈告訴BBC：「我們將進行更多的飛彈測試，以每週、每月和每年為週期。」他警告，若美國膽敢動武，將全面開戰！

與此同時，北韓駐聯合國副大使金仁龍（Kim In Ryong，音譯）也在記者會上宣稱，美國擾亂全球安全與穩定，以不公正、不相稱的方式回應北韓領導人金正恩。

另外，金仁龍也斥責，川普「不顧一切」刺激北韓開戰，其意圖「極其明顯」。他警告：「朝鮮半島隨時都會爆發核戰。」

最後，金仁龍還抨擊，美國與南韓的聯合訓練是「侵略性的戰爭演習」，激起「真正的戰爭」，是對「韓國穩定的犯罪威脅」。

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