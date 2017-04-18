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川普對金正恩喊話：要乖一點

2017-04-18  00:46

〔中央社〕白宮今天舉行年度復活節滾蛋活動，美國總統川普（Donald Trump）抽空對北韓領導人金正恩傳達簡短訊息，向他喊話說：「要乖一點。」

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）共同為139屆復活節滾蛋活動揭開序幕後，在回應有線電視新聞網（CNN）記者的詢問時，不假思索吐出這句話。

記者問他：「有任何訊息給北韓的金正恩嗎？」川普回答：「要乖一點（Gotta behave）。」

北韓上周紀念建國領導人金日成的冥誕，舉行大規模閱兵典禮，凸顯日益增強的飛彈戰力，使得周末東北亞情勢緊張。

不過，北韓昨天試射飛彈時，才剛發射就爆炸，外界預期可能會進行的第六次核子試爆也未實現。

美國副總統彭斯（Mike Pence）正在南韓訪問，他今天警告北韓，不要測試川普的決心，因為美國「所有選項都擺在檯面上」。

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