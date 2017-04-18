大雨滂沱恐釀災 日本廣島市勸導18萬居民疏散
2017-04-18 00:21
〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島市受到低氣壓影響，下起了滂沱大雨，當局憂心發生土石流等災害，因此廣島市府對市內6個地區共7萬7000多戶，約18萬4287名市民發出疏散指示或勸告。
《NHK》報導，其中接獲疏散指示的安佐南區梅林學區一帶，在3年前曾發生土石流，但由於目前砂防水壩的工程還沒完工，所以廣島市政府在更早之前就提供當地居民疏散資訊，指示民眾疏散到附近的梅林小學。
而受到大雨影響，廣島縣與廣島市在17日下午6時多（台灣時間下午5時多）成立了救災指揮小組。
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