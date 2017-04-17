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北韓客機延誤11小時 外媒記者滯平壤一度引挾持疑雲

班機延誤11小時，記者只好睡覺休息。（法新社）

2017-04-17  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，北韓上週六慶祝「太陽日」，邀請數百名外媒記者前往採訪，原訂今天（17日）搭高麗航空離開，不料班機突然延誤11小時，一度引發挾持疑雲，所幸班機今晚順利飛抵北京。不過目前仍有許多外媒記者還滯留在平壤，未離開北韓。

綜合外媒報導，北韓高麗航空編號JS151班機原訂當地時間今天上午8點半起飛，不料卻延誤至晚間才起飛，雖然人員順利離開北韓，不過一名記者透露，當時平壤機場的航班資訊表瞬間被清空。也有人透露，當時無故被禁止上機。

另外《洛杉磯時報》記者凱曼（Jonathan Kaiman）則說，當時登機突然被終止，他說「一定有什麼怪事！」另外《NK News》記者也說，約10到15%記者登機後，換他們登機卻突然被禁止。

中國使館：此事無關任何政治動機

俄羅斯駐平壤使館隨後也發表聲明，證實3班分別飛海參崴、北京及瀋陽的航班延誤，在公開聲明不久後，飛機才順利起飛。當時有30名俄國公民等待上機。中國使館則表示，此事無關任何政治動機。

高麗航空則解釋，因為惡劣天氣，才會導致班機延誤，不過說法與外媒記者大相逕庭，引發外界揣測。目前仍有許多外媒記者還未離開北韓。

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  • 班機延誤一度引發挾持疑雲。（法新社）

    班機延誤一度引發挾持疑雲。（法新社）

  • 班機延誤11小時後順利起飛，許多外媒記者鬆一口氣。（圖擷自NK news推特）

    班機延誤11小時後順利起飛，許多外媒記者鬆一口氣。（圖擷自NK news推特）

  • 高麗航空共3班機無故延誤，引發外界揣測。（圖擷自推特）

    高麗航空共3班機無故延誤，引發外界揣測。（圖擷自推特）

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