葡萄牙小飛機空中爆炸 機上4人死亡

飛機墜毀後，直接撞上一輛大貨車。（圖擷自太陽報）

2017-04-17 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙里斯本郊區1架小飛機今天傳出空中爆炸，造成機上4名瑞士人死亡，飛機墜毀後引發大火，目前葡萄牙官方正在調查事發原因。

綜合外媒報導，該飛機在瑞士註冊，3天前才離開日內瓦。當地警消已派出約80人到場救援，葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）也已抵達現場。

報導指出，飛機從里斯本附近的Tires Airfield起飛，飛行2公里後墜毀在一家利多超市（Lidl）的附屬停車場內，據傳飛機在半空中爆炸，4人在飛機落地前就已死亡。

初步了解，機上4名死者原先被認為是法國人，隨後報告指出，死者為瑞士人。

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