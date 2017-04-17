中國陝西安康山崩 8人下落不明

中國陜西省安康市白河縣發生山崩，一棟民宅大樓坍塌。（圖擷自微博）

2017-04-17 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國陜西省安康市白河縣今天發生山崩，一棟民宅大樓被壓垮，目前有8人下落不明，當局正搶救中。

綜合報導指出，陜西白河縣在15日晚間到16日早晨一直下大雨，全縣共2萬1588人受災，更有197間房屋倒塌，約有2500人緊急安置，還有1815公頃農地受損。一棟住有11戶、39人的公寓全被壓垮，據了解有8人仍下落不明。

當地公安、消防、武警、醫療等團隊都趕到現場，全力展開救援。白河縣為防止更多災害發生，現在已經對當地群眾進行疏散。