平壤大樓有障眼法！ 全面擋掉「北韓真面目」...

北韓平壤高樓蓋法特殊，其實是要擋掉後方的真實北韓。（圖擷自ifanr）

2017-04-17 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前推出豪宅區，最高樓層達70樓，不過最近有日本網友從Google地圖上發現，在平壤Tongil Street的高樓其實是障眼法，完全擋掉大樓後方的「真實北韓」，並貼出照片讓網友一目了然。

日本網友「kitahamamikiya」在推特貼出衛星拍攝下的北韓街景，發現北韓利用大樓擋住尚未都更的區域，打造繁榮的假象，該網友笑稱，這些大樓薄到剩下牆壁而已，像是一片片屏風，貼文一出引發熱議。

《ifanr》網站隨後也指出，這些大樓其實沒有薄到剩下牆壁，但實在不像正常的高層住宅，若真的要住房型可能也很特殊。文中也提到，大樓做出弧形包圍的設計，讓行經該路的民眾看不到背後的北韓真相。