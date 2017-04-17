金門大橋80年跳1700人 舊金山決議加裝防護網

舊金山當局決定花費2.11億美元（新台幣64.5億）加裝防護網，以期挽回更多生命。（美聯社）

2017-04-17 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山的金門大橋時常在電影裡入鏡，更是全球知名的觀光景點，但是它同時也是熱門的自殺場所。1937年開通以來，將近1700人跨過高1.2公尺的護欄自殺。經過多年討論研究，當局決定花費2.11億美元（新台幣64.5億）加裝防護網，以期挽回更多生命。

綜合外媒報導，當局發言人表示光是2016年就有39人死於從橋墜下，有144人意圖跳橋自殺被及時阻止，自從1993年在橋自殺人數破千以後，當局便停止了正式統計，2000年到2005年平均兩個星期就有一個人投海，估計在2008年已突破1300人，截至2017年估計，已有1700人從橋上跳下。從高67公尺的橋面躍下，將以時速120公里撞擊水面，整個過程僅僅歷時4秒。

舊金山當局根據哈佛公共衛生學院的研究報告，被成功阻止的人中有9成的比例，後來不再自殺求死，這項數據也成了支持當局興建保護網的重要誘因。當局打算在橋的兩側向外鋪設寬6公尺，長2.7公里的不鏽鋼鐵絲網，高度比橋面人行道低兩層樓。預計2018年正式動工，2021年完工。經費除了來自公部門預算外，也包含了私人捐贈。當局希望，鐵絲網的加設，能讓懷有自殺念頭的人有機會能再思考一次。

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