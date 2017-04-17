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日淺草寺遭潑油液 疑與被通緝2中國女有關

2017-04-17  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本明治神宮日前遭2名中國女性潑灑油狀液體，東京淺草寺也在15日報案稱有10處被潑灑油狀液體，警方表示，附近監視器拍到了在明治神宮犯案的2名中國女子，正在調查關聯性。

日本《共同社》17日報導，東京淺草警署在15日接到淺草寺員工報案，稱寺內建物遭潑灑油狀液體，在大門等發現超過10處污漬。警署稱，起初是遊客發現異狀，淺草寺員工獲報確認後才向警方報案。

辦案人員指出，淺草寺附近的監視器拍到了涉嫌在明治神宮潑液的2名中國女子身影，2人在3日下午進入淺草寺。當天上午，2人曾前往明治神宮。

報導指出，2名中國女性日前已因涉嫌毀損建物，遭日本警方全國通緝，目前警方正調查本案與2女的關聯性。4月以來，東京都、沖繩和關西地區都發現了同樣的污損。

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  • 東京淺草警署在15日接到淺草寺員工報案，稱寺內建物遭潑灑油狀液體，在大門等發現超過10處污漬。（圖擷取自《ANN》）

    東京淺草警署在15日接到淺草寺員工報案，稱寺內建物遭潑灑油狀液體，在大門等發現超過10處污漬。（圖擷取自《ANN》）

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