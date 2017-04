扯！ 怕被砸石塊 印度軍車綁平民當「人肉盾牌」

2017-04-17 21:02

〔即時新聞/綜合報導〕印度控制的喀什米爾(Kashmir)傳出軍方虐民事件,把一名男子綁在軍車前方當作「人肉盾牌」,以防止當地民眾對印度軍隊投擲石塊,此做法引起民眾抗議,雙方緊張關係更加惡化。

綜合外媒報導,一名26歲圍巾編織工達爾(Farooq Ahmad Dar)日前被軍人綁在軍用吉普車前,防止車輛被砸石塊,甚至被拘留在軍營內,軍方做法引發強烈抗議,當地好戰份子稱將加強發動攻擊,警方則勸警員別回家以免遇襲。

印度國防部發言人卡利亞(Raj Rajah Kalia)表示,現已查明影片真實性,強調軍方會加強行動,處罰不當作法的人士。受害者達爾則指控,軍方人士先在當地打女人,然後把他綁上吉普車,最後他也在軍營內被毆打,手臂、臉部都受傷。

報導指出,當地上週補選後發生抗議行動,導致至少8人死亡。有軍隊人士表示,在軍車前綁上示威者只是「出於自衛」,為的是能安全離開該地區。

Here's the video as well. A warning can be heard saying stone pelters will meet this fate. This requires an urgent inquiry & follow up NOW!! pic.twitter.com/qj1rnCVazn