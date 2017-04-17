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扯！ 怕被砸石塊 印度軍車綁平民當「人肉盾牌」

印度男子慘被軍方當成「人肉盾牌」。（圖擷自觀察者網）

2017-04-17  21:02

〔即時新聞／綜合報導〕印度控制的喀什米爾（Kashmir）傳出軍方虐民事件，把一名男子綁在軍車前方當作「人肉盾牌」，以防止當地民眾對印度軍隊投擲石塊，此做法引起民眾抗議，雙方緊張關係更加惡化。

綜合外媒報導，一名26歲圍巾編織工達爾（Farooq Ahmad Dar）日前被軍人綁在軍用吉普車前，防止車輛被砸石塊，甚至被拘留在軍營內，軍方做法引發強烈抗議，當地好戰份子稱將加強發動攻擊，警方則勸警員別回家以免遇襲。

印度國防部發言人卡利亞（Raj Rajah Kalia）表示，現已查明影片真實性，強調軍方會加強行動，處罰不當作法的人士。受害者達爾則指控，軍方人士先在當地打女人，然後把他綁上吉普車，最後他也在軍營內被毆打，手臂、臉部都受傷。

報導指出，當地上週補選後發生抗議行動，導致至少8人死亡。有軍隊人士表示，在軍車前綁上示威者只是「出於自衛」，為的是能安全離開該地區。

相關影片請見：

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相關關鍵字： 人肉盾牌 印度 喀什米爾 軍隊
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