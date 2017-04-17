復活節奇蹟？流「血淚」聖母像吸引教徒朝聖

阿根廷一座聖母像疑似落下血淚。（圖擷自YouTube）

2017-04-17 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕最近有許多國家都在慶祝復活節，然而阿根廷一座聖母像竟落下疑似是血淚的液體，引發網友熱議。

綜合外媒報導，阿根廷男子曼多薩（Frías Mendoza）之前發現家中聖母雕像的眼睛下方出現紅色的液體，看起來就像是聖母流下血淚。事後他將聖母流血淚的影片放上網，引來許多網友討論，有人認為認為是奇蹟，但也有人抱著質疑的態度。

至今已有上百位天主教徒前往曼多薩家中朝聖，他們更認為這是可以親眼見證奇蹟的時刻。不過一位神父曼德茲（Julio Raúl Méndez）表示，現在教會還在對此雕像進行調查、找尋可能的科學解釋方式，他提醒大家別急著下定論。

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