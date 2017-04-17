德前空姐砸百萬整型 模樣讓人驚呆了...

比格原本是漂亮的空姐。（圖翻攝自《每日郵報》）

2017-04-17 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國1名28歲前空姐比格（Martina Big），因想當具有「異國情調」的真人芭比，5年來共砸下5萬英鎊（約新台幣190萬元），進行整形手術，包括隆乳、豐臀、加深膚色等，目前雖尚未完成所有療程，但走在大街上，已足以讓人超吃驚！

英國《每日郵報》報導，比格表示，2012年在男友麥可（Michael）的鼓勵下，她開始了一系列豐胸、變黑等整容手術，目前胸部尺寸已升級至32S，膚色從白皙變成脆皮雪糕外層般的黑棕色，也許術後的模樣，讓人一時無法適應，「但我非常喜歡胸前這對渾圓巨乳，以及黝黑的皮膚，在金髮的襯托下，呈現極大對比」，而且她也很想看看，到底會黒到什麼程度。

比格笑稱，男友看我樂在其中，也想「參一咖」，並說「我很喜歡女友的新樣貌，希望她能繼續堅持下去，兩人一起朝夢想邁進」。比格也提到，粉絲們起初見到「變身」後的她，紛紛嚇到驚叫「你為什麼要這麼做？你瘋了嗎？」但看久就習慣，「他們看我越變越黑，還會跟我一樣興奮，甚至愛上我的膚色呢！」