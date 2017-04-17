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3月大寶寶是恐怖分子？ 美駐英使館大搞烏龍

哈維（中）無辜被視為恐怖分子。（圖擷自衛報）

2017-04-17  16:32

〔即時新聞／綜合報導〕出生3個月就是恐怖分子？美國駐倫敦大使館最近搞烏龍，誤把一名才出生3個月的嬰兒視為恐怖分子，不發出簽證，導致原本要前往美國度假的一個英國家庭錯過飛機，因此損失3000英鎊（約新台幣11萬元）。

肯揚向美國使館喊話，他坦言這次經驗是昂貴的錯誤，但希望使館能意識到這點，能讓事情簡單化，並說沒有恐怖分子會在表格上勾選「是」。

綜合外媒報導，3個月大的嬰兒哈維（Harvey Kenyon-Cairns）本來要與家人一同前往佛州奧蘭多旅行，不料卻在填寫美國「旅行授權電子系統」（ESTA）表格時誤勾選項，被美國使館駁回簽證。

哈維的外公肯揚（Paul Kenyon）在「你是否尋求或曾經從事恐怖活動、間諜、蓄意破壞或屠殺？」選項誤勾了「是」，沒想到美國使館官員也沒察覺，直接把3個月大嬰兒當成恐怖分子。

事後肯揚與哈維母親前往使館面談才獲得簽證，不過已錯過班機，最後損失約3000英鎊。肯揚不滿表示，「3個月大的嬰兒對任何人都不會有傷害！」他也開玩笑說，哈維沒有做過恐怖攻擊，倒是曾破壞不少尿布。

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