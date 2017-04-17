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韓檢起訴朴槿惠 SK集團逃過一劫

南韓檢方已於今日起訴前總統朴槿惠。（歐新社）

2017-04-17  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓檢方已於今日起訴前總統朴槿惠，她一共被指控18項罪行，包括和閨密崔順實勾結，強迫國內各大企業向崔所控制的基金會捐款，樂天集團董事長因為賄賂案也一同被起訴，至於SK企業則沒有提供賄款，所以逃過一劫。

根據南韓《聯合新聞通訊社》指出，朴槿惠被控涉嫌強迫企業出資、濫用職權、收受巨額賄賂等18項罪名，其中最大罪名是受賄。她也因此成為南韓憲政史上第3位因貪污接受法庭審判的前總統。

據《韓聯社》報導，朴槿惠在3月31日因為涉及收賄、濫用權力、洩露政府機密等罪嫌遭到收押，在今日終於被檢方起訴。另外樂天董事長辛東彬則被控提供70億韓元（約新台幣1億8781萬元）給朴槿惠及其閨密，以換取開設免稅商店和其他商業項目的投標利益。

SK集團則在各大集團紛紛陷入賄賂案時，避免了被起訴的下場，因為當朴槿惠要求SK交付89億韓元（約新台幣2億3880萬元）的捐款時，SK並沒有提供這筆錢。

據《朝鮮日報》報導，朴槿惠涉嫌收賄的總額達592億韓元（約新台幣15億8840萬元），除了樂天70億韓元和沒有成功的SK集團89億韓元，還包括先前向三星要求的433億韓元（約新台幣11億6177萬元）。

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